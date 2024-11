Ricordidivita: “Imprese funebri 2.0: una nuova professionalità”

(Adnkronos) – Le onoranze funebri sono una professione che richiede sensibilità, rispetto e supporto concreto alle famiglie anche utilizzando le nuove forme di comunicazione digitale. Ricordidivita è un portale ideato per ricordare i nostri cari nel tempo e garantisce una formazione gratuita a chi sceglie di usufruire del servizio. Terni, 5 novembre 2024. Il servizio delle onoranze funebri si è evoluto, aggiungendo molti servizi ed aumentando così il suo ruolo sociale. In particolare si sta trasformando anche grazie all’innovazione digitale, per diventare sempre più un’impresa funebre 2.0. Uno degli strumenti più interessanti è la piattaforma Ricordidivita, ideata circa 10 anni fa da Pagine Sì! S.p.A. ed oggi utilizzata da molte agenzie in tutta Italia. «È un servizio innovativo e unico che abbiamo progettato specificamente per le agenzie di onoranze funebri – spiega Sauro Pellerucci, presidente di Pagine Sì! –. Ricordidivita unisce sito web, sistema gestionale e piattaforme social per celebrare la memoria dei defunti con rispetto e dignità, attraverso la divulgazione in forma di post di necrologi e tributi, ricordi dei propri cari e manifestazioni di affetto. Le agenzie diventano editori dei contenuti e i messaggi vengono diffusi a tutta la comunità. In questo modo le onoranze non si occupano solo di ‘concludere una vita’, ma perpetrano il ricordo. È un passaggio importante anche rispetto a quello che era il semplice telegramma, perché è un contenuto pubblico della vita della persona cara che rimane nel tempo. L’agenzia funebre oggi può diventare un punto di riferimento nella comunicazione e nel ricordo di una comunità intera». La piattaforma Ricordidivita è stata precursore a livello nazionale ed oggi è considerata tra le più importanti nel settore. Garantisce alla comunità del defunto un servizio che va dritto al cuore, facendo sentire le persone profondamente connesse nel ricordo. «Cambia la prospettiva, la visione e anche il lessico – sottolinea Pellerucci –. Non parliamo, a esempio, di una donna che lascia tre figli, ma di una mamma che ha cresciuto tre figli. Abbiamo costruito questo servizio innovativo partendo dalle esigenze delle agenzie e dotando i professionisti del settore funebre di strumenti distintivi e di forte impatto. Nel corso di questi 10 anni chi ha beneficiato di questo servizio ha ottenuti risultati di visibilità straordinari». Aderire al portale Ricordidivita, infatti, significa per le imprese funebri anche attrarre un rilevante numero di visitatori sul proprio sito web. I messaggi di ricordo, rispetto ai tradizionali manifesti cartacei, restano nel sito aumentando la navigazione, le letture e le condivisioni. Diventa però importante rendere efficace la scrittura di questi contenuti e la loro gestione. Per questo Pagine Sì! garantisce una formazione gratuita a chi sceglie di usufruire del servizio Ricordidivita. «I corsi non sono rivolti solo all’imprenditore che aderisce alla piattaforma, ma soprattutto ai suoi dipendenti e collaboratori. L’obiettivo è rendere le agenzie più futuribili e aperte alle nuove generazioni. I giovani che hanno conseguito una formazione umanistica o filosofica ora possono scoprire un’attività moderna, molto vicina alla loro sensibilità e cultura personale». Ricordidivita è una piattaforma innovativa che si apre al mondo digitale e alle nuove forme di comunicazione, facendo evolvere le agenzie funebri e renderle capaci di comunicare con l’intera comunità nella quale sono inserite da sempre. •Contatti: https://www.ricordidivita.it/

