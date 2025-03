Sadel del Gruppo Baffa: un’eccellenza sanitaria tra Calabria e Lazio

(Adnkronos) – Roma, 14 Marzo 2025. Nel panorama sanitario italiano, riuscire a entrare in contatto con strutture in grado di soddisfare le singole necessità con una massima attenzione nei dettagli può rappresentare una grande sfida per coloro che non solo hanno bisogno di servizi specialistici ma che ricercano anche valori come l’umanità e la vicinanza al paziente. A comprendere pienamente queste esigenze ci ha pensato Sadel del Gruppo Baffa, una realtà imprenditoriale leader del settore, che nel corso degli anni si è imposta come un interlocutore affidabile, offrendo un servizio basato sull’eccellenza, l’innovazione e l’assistenza centrata sulla persona. Fondata nel 1992 dalla visione lungimirante di Salvatore Baffa, questa azienda a conduzione familiare, gestita dai sei figli dell’imprenditore: Giuseppe Antonio, Giovanna Maria Rita, Walter, Gaetano, Ivana Domenica e Massimiliano, ha saputo coniugare valori umani profondi con una spinta costante verso l’innovazione, creando una rete di strutture sanitarie all’avanguardia tra Calabria e Lazio, divenendo un punto di riferimento per tutti coloro che necessitano di servizi sanitari di altissima qualità, portati avanti da professionisti del settore costantemente aggiornati, che con passione, dedizione e impegno mettono a disposizione la propria esperienza per garantire ai pazienti un’assistenza personalizzata e altamente qualificata. Come detto in precedenza, il Gruppo Baffa ha realizzato una vasta rete di strutture specializzate, ognuna caratterizzata da una mission comune che guida da sempre la famiglia: garantire elevanti standard medico-sanitari e mettere al centro i bisogni dei pazienti attraverso un’assistenza personalizzata e puntuale. Tra le principali strutture, spiccano Villa San Giuseppe, un polo sociosanitario e riabilitativo che rappresenta il primo passo della storia del gruppo, e Madonna dello Scoglio, un centro di eccellenza nella diagnosi e cura delle malattie reumatiche, dotato di apparecchiature all’avanguardia e di un team di specialisti di fama nazionale. A queste si aggiungono altre strutture moderne presenti nel Lazio e in Calabria, sempre incentrate su un approccio multidisciplinare che mira a soddisfare ogni esigenza dei propri assistiti. L’essenza della Sadel si manifesta perfettamente nei valori che guidano costantemente l’operatività quotidiana, caratterizzata dalla volontà di ascoltare il paziente, offrendo un servizio d’eccellenza ma anche un ambiente accogliente e tranquillo così da assicurare anche il massimo benessere psicofisico, elemento fondamentale nel settore sanitario. Proprio per questo, le attività si concentrano anche nella ricerca scientifica, collaborando attivamente con atenei di prestigio come l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e l’Università della Calabria, con l’obiettivo di contribuire fattivamente al progresso medico e allo sviluppo di innovazioni del settore in grado di migliorare la vita dei pazienti. Ma non solo. Il gruppo lavora costantemente nell’ambito della formazione e della crescita professionale in un’ottica di perfezionamento continuo, sempre con la volontà di configurarsi come un alleato realmente in grado di comprendere le difficoltà fisiche e psicologiche che i pazienti si trovano ad affrontare ogni giorno e proporre soluzioni mirate e coerenti con le singole situazioni. All’interno dei centri d’eccellenza gestiti dal gruppo vengono offerti tutta una serie di servizi, dalla riabilitazione geriatrica e neurologica alla lungodegenza, passando per le cure reumatologiche, la diagnostica e l’analisi, fino all’assistenza domiciliare per i pazienti in determinate condizioni di disabilità e difficoltà motoria, garantendo sempre trattamenti e terapie che rispettano altissimi standard qualitativi e perfettamente in linea con le singole esigenze cliniche dei pazienti, grazie alla continua implementazione di nuove metodologie e tecnologie mediche. Con questo approccio, incentrato sulla personalizzazione del trattamento, si rispecchia la filosofia di cura che da sempre caratterizza la gestione delle strutture Sadel, divenendo un partner affidabile e professionale per la cura personale e dei propri cari.

