Sara Laface, la dentista che conquista Bologna con umanità

(Adnkronos) – La storia di una giovane dentista esperta in odontoiatria estetica Bologna, 13 marzo 2025.Sara Laface, una giovane dentista calabrese, ha saputo conquistare Bologna grazie alla sua umanità e alla sua visione innovativa dell’odontoiatria estetica. Partita da Palmi, in Calabria, Sara ha deciso di trasferirsi a Bologna per l’università, senza conoscere nessuno. Dopo la laurea, ha avuto l’idea di aprire uno studio dentistico nella città emiliana, un’impresa resa possibile grazie al supporto economico del padre. “Non vedevo nessuna difficoltà, mi sembrava una strada semplice e in discesa”, racconta Sara, ricordando i primi tempi in cui però, lo studio era vuoto, e la concorrenza agguerrita. La sua determinazione e la sua capacità di reinventarsi hanno fatto la differenza. Utilizzando Instagram come strumento di comunicazione, Sara ha iniziato a mostrare i risultati del suo lavoro, concentrandosi sull’odontoiatria estetica, una branca che si occupa di rigenerare il sorriso dei pazienti. “Ho sviluppato una passione per quella che è l’odontoiatria estetica”, afferma, sottolineando come questa disciplina si basi su tre pilastri: il colore, la forma e la posizione dei denti. Durante la pandemia, il fenomeno noto come “Zoom Boom” ha portato molte persone a notare imperfezioni nel proprio sorriso, aumentando la domanda di trattamenti estetici. “Difficilmente parli con le persone guardandoti allo specchio” dichiara la dottoressa “le persone hanno trovato in me la professionista che permetteva di risolvere questo disagio” continua evidenziando come il suo approccio empatico e personalizzato abbia attratto pazienti da tutta Italia e persino dall’Europa. La crescita dello studio ha portato Sara a creare un team di 15 professionisti, tra dentisti, chirurghi plastici e chirurghi maxillo-faciali, creando una piccola clinica ad alta tecnologia. “Ho scelto collaboratori che sono eccellenze nel loro campo”, dice, sottolineando l’importanza di offrire ai pazienti il massimo della qualità. L’impatto positivo di questa storia è evidente: non solo Sara ha creato nuove opportunità lavorative, ma ha anche contribuito a migliorare la qualità della vita dei suoi pazienti, restituendo loro la fiducia in se stessi. Guardando al futuro, il settore dell’odontoiatria estetica è in forte crescita, con un mercato globale valutato a 29,52 miliardi di dollari e previsioni di ulteriore espansione entro il 2025. In Italia, nonostante il basso rapporto dentisti-abitanti, la popolarità dell’odontoiatria estetica è in aumento, soprattutto tra i giovani. “È incredibile vedere come il mio lavoro possa avere un impatto così significativo”, conclude Sara, dimostrando che con passione e dedizione è possibile trasformare una sfida in un successo. Per informazioni:



—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)