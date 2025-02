Serie A – Il Napoli consolida il primato: su Sisal.it azzurri avanti con l’Udinese, a 1,40. Rivincita dell’Inter con la Fiorentina a 1,45

(Adnkronos) –

Roma, 07 febbraio 2025 – Nella 24esima giornata di campionato, il Napoli ha la chance di consolidare il vantaggio sull’ Inter, rafforzando il suo primato in solitaria. L’occasione arriva dal match casalingo contro l’ Udinese , squadra in forma e reduce dalla vittoria dello scorso turno con il Venezia , ma che non dovrebbe affatto impensierire gli uomini di Conte . Dopo 7 vittorie consecutive, nel turno precedente i partenopei hanno strappato un pareggio alla Roma per 1-1 ma il ritorno ai tre punti sembra certo per gli esperti di Sisal che favoriscono gli azzurri a 1,40, si sale a 8,00 per il successo dei friulani, il pareggio è a 4,50. Il Napoli ha la miglior difesa del campionato, l’ipotesi che l’ Udinese riesca a bucare la porta di Meret è a 1,90, a 2,05 l’idea che il portiere azzurro resti imbattuto. Lukaku è il miglior marcatore dei partenopei con 9 reti all’attivo, il belga si candida ad essere ancora protagonista con una rete a 2,00, tra i bianconeri spicca Lucca , il cui gol vale 5,00. Dopo il clamoroso 3-0 del recupero di giovedì sera, Inter e Fiorentina si ritrovano di nuovo l’una contro l’altra a distanza di 4 giorni, stavolta a San Siro. Per gli uomini di Inzaghi l’imperativo è reagire e prendersi la rivincita dopo il pesante ko del Franchi, per non perdere altro terreno dal Napoli capolista. Il pronostico è dalla parte dei nerazzurri, la vittoria interista è infatti a 1,45, il bis della viola è dato a 6,50, con il segno X che si gioca a 4,50. Al 3 a 0 dell’andata dovrebbe seguire un’altra sfida ricca di gol, con l’Over 2,50 a 1,65 e il Gol a 1,80. Lautaro Martinez e Thuram , rimasti a secco al Franchi, vogliono rifarsi: entrambi sono offerti marcatori a 2,25. Nella Fiorentina , occhio soprattutto a Kean , autore di una doppietta nel precedente match: vederlo di nuovo sul tabellino marcatori è un’ipotesi a 4,00, per un’altra doppietta però, si sale a 26 volte la posta. L’ Atalanta va a Verona per dimenticare la delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia, la Dea è avanti nelle quote, con il successo a 1,52 contro il 6,50 dei gialloblù e il 4,25 del pareggio. La Lazio ospita il Monza ultimo in classifica, i biancocelesti voglio interrompere il digiuno all’Olimpico, dove i tre punti mancano dallo scorso novembre, e sono favoriti a 1,33, a 9,00 il blitz dei lombardi, il pareggio vale 5,00. Gara in discesa per il Milan a Empoli , i rossoneri sono vincenti a un rasoterra 1,33, a 6,00 la vittoria dei padroni di casa. Trasferta a Venezia per la Roma , che, dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Milan , va a caccia del secondo successo esterno consecutivo dopo quello di Udine , opzione a 1,67, difficile la vittoria dei lagunari, a 5,00, il pareggio è a 3,75.

