Shin Software entra nel VDMA e accelera l’integrazione delle tecnologie digital twin nel settore industriale

Milano, 25 marzo 2025- Shin Software rafforza la propria presenza nel panorama industriale europeo con l’ingresso nel VDMA, la più importante associazione di categoria per l’ingegneria meccanica e la manifattura avanzata. Il Verband Deutscher Maschinen-und Anlagenbau, con oltre 3.600 aziende associate, rappresenta il fulcro dell’innovazione industriale in Germania e in Europa, promuovendo lo sviluppo tecnologico e la creazione di sinergie strategiche tra i principali attori del settore. L’ufficializzazione dell’ingresso nel VDMA è avvenuta nel contesto di Mecspe 2025, la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera, tenutasi pochi giorni fa presso BolognaFiere. Mecspe è riconosciuta come il principale evento dedicato alla trasformazione digitale, all’automazione dei processi produttivi e all’adozione di modelli di industria 4.0. Durante la Fiera, Shin Software ha presentato le proprie soluzioni avanzate basate su digital twin interattivi, dimostrando come la virtualizzazione degli asset produttivi possa migliorare l’efficienza operativa, ridurre il time-to-market e ottimizzare le strategie di manutenzione predittiva. I digital twin stanno ridefinendo il futuro della gestione aziendale e della sostenibilità. Grazie a soluzioni innovative come quelle sviluppate da Shin Software, questa tecnologia all’avanguardia sfrutta IoT, intelligenza artificiale e il machine learning per creare modelli virtuali dinamici capaci di monitorare, simulare e ottimizzare processi complessi in tempo reale. Non solo migliorano l’efficienza operativa e riducono i consumi energetici fino al 30%, ma garantiscono anche decisioni strategiche basate su dati concreti e predittivi, come dichiarato da Emanuele Zinna, direttore marketing di Shin Software.

A rafforzare il posizionamento dell’azienda nel mercato europeo è stata anche la partecipazione alla ISH 2025 di Francoforte, il più grande evento internazionale dedicato alle tecnologie per la climatizzazione, l’efficienza energetica e l’industria idrotermosanitaria. Qui, Shin Software ha presentato una collaborazione strategica con Caleffi Hydronic Solutions, realtà di riferimento nella produzione di componenti per impianti idraulici e HVAC, per la quale ha sviluppato un’applicazione per smartphone e tablet che raccoglie i gemelli digitali della produzione Caleffi in grado di riprodurre con estrema precisione il funzionamento dei componenti in modo interattivo, attraverso esplosi, informazioni tecniche, collegamenti a brochure e pagine web. Grazie all’integrazione con tecnologie di simulazione digitale avanzata, questi modelli permettono di migliorare la comprensione dei prodotti, ottimizzare i processi di progettazione e facilitare la manutenzione, offrendo un’interazione immersiva che riduce i margini di errore nelle fasi di presentazione, installazione e utilizzo. In un panorama globale sempre più orientato alla sostenibilità e alla trasparenza imposta dalle normative ESG, i digital twin offerti da Shin Software rappresentano un vantaggio competitivo decisivo. Facilitano la collaborazione tra stakeholder, migliorano la fiducia e assicurano una tracciabilità senza precedenti, trasformando ambizioni aziendali in risultati misurabili e sostenibili, è quanto emerso da Zinna nel corso del suo intervento alla fiera di Francoforte. L’ingresso nel VDMA segna un ulteriore passo in avanti per Shin Software, che non solo rafforza la propria presenza nel mercato europeo, ma accede a un network di aziende all’avanguardia nella digitalizzazione della produzione industriale. La partecipazione alle principali fiere internazionali, collegata alla capacità di sviluppare soluzioni scalabili e personalizzabili per il settore manifatturiero, conferma la leadership dell’azienda nell’integrazione di tecnologie immersive, IoT e AI-driven simulation. Shin Software con una visione che combina precisione ingegneristica, simulazione avanzata e interazione digitale, continua a ridefinire i modelli produttivi tradizionali, offrendo strumenti innovativi per un’industria sempre più interconnessa, sostenibile ed efficiente. Più info su: https://shinsoftware.com/progetti/progetto-caleffi/

