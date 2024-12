SNAI – Conference League: Fiorentina in Portogallo Palladino favorito: «2» a 2,35, un gol di Kean a 2,75

(Adnkronos) –

Milano, 18 dicembre – Se l’Europa League ripartirà a gennaio con le ultime due giornate della prima fase, giovedì torna in campo la Conference League con il sesto e ultimo turno della ‘fase campionato’. Con quattro vittorie e una sconfitta, la Fiorentina – reduce dalla sconfitta in Serie A sul campo del Bologna – è al momento terza, alle spalle di Chelsea e Vitoria Guimaraes. E saranno proprio i portoghesi gli avversari della Viola, in una partita che vede comunque la Fiorentina favorita a 2,35 sulla lavagna Snai; seguono il pareggio a 2,80 e l’«1» a 3,25. Equilibrio tra Under (1,80) e Over (1,87), con il Goal nettamente più probabile a 1,60 del No Goal a 2,15.

Marcatori Moise Kean guida la lavagna dei possibili marcatori a 2,75; Gudmundsson subito dietro a 3,25, con Beltran a chiudere il podio a 3,75. Nelson Oliveira a 3,50 è invece il primo marcatore tra i papabili per la squadra portoghese.

Antepost In cima al tabellone per la squadra che si aggiudicherà la competizione c’è ovviamente il Chelsea a 1,65; dietro gli inglesi, la Fiorentina – finalista nelle ultime due edizioni – segue a 5,00, con il Betis a 9,00 e il Vitoria Guimaraes quarto a 12.

Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)