Torna l’estate di grandi eventi al Teatro delle Rocce di Gavorrano (GR): svelata l’edizione 2026

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Tra i protagonisti annunciati : The Kolors , Metempsicosi, Francesca Michielin, The Queen of the Rock Tribute Tina Tuner , Enrico Nigiotti ( calendario in via di definizione )



Un festival a cura di LEG Live Emotion Group, in collaborazione con il Comune di Gavorrano. Prevendite su Ticketone e Ticketmaster



Livorno mercoledi’ 8 aprile 2026 – Torna l’estate nella suggestiva cornice del Teatro delle Rocce, uno dei luoghi più affascinanti e iconici della Toscana, incastonato nel cuore del complesso minerario di Gavorrano (GR), all’interno del Parco delle Colline Metallifere.

Anche per il 2026, LEG Live Emotion Group, in collaborazione con il Comune di Gavorrano, presenta un calendario ricco e trasversale, capace di coniugare musica, spettacolo e intrattenimento in una location unica nel suo genere.

Sotto la maestosa parete rocciosa della cava di San Rocco, a pochi passi dall’ingresso del Parco, il Teatro delle Rocce si distingue per la sua struttura naturale, che richiama quella di un antico teatro greco. I gradoni in pietra seguono armoniosamente l’andamento della cava, fondendosi con la roccia e creando un ambiente di grande impatto scenografico ma a basso impatto paesaggistico. Un luogo dove storia, natura e spettacolo convivono in perfetto equilibrio.

Il cartellone 2026 si arricchisce di grandi nomi della musica e dello spettacolo italiano, pronti a regalare al pubblico serate indimenticabili, gli ospiti ad oggi annunciati ( il calendario e’ in via di definizione ) sono:

Il 4 agosto: The Kolors, tra le band pop più amate degli ultimi anni, pronti a far cantare e ballare il pubblico con i loro successi.

Il 5 agosto Metempsicosi, per una notte all’insegna dell’energia e della cultura dance che ha fatto la storia dei club italiani.

L’8 agosto Francesca Michielin, tra le voci più raffinate e contemporanee del panorama italiano, capace di unire pop, cantautorato e sperimentazione.

Il 17 agosto The Queen of the Rock Tribute Tina Tuner, tra musica, luci e danza, lo show conduce lo spettatore nel cuore di una delle più incredibili rinascite della storia della musica, rendendo omaggio a un’artista immortale che ha segnato per sempre il rock.

Il 20 agosto Enrico Nigiotti, con il suo stile autentico e diretto, porterà sul palco emozioni e storie di vita vissuta.

Un mix di generi e linguaggi artistici che conferma la vocazione del festival: essere uno spazio inclusivo e dinamico, capace di parlare a pubblici diversi e di offrire esperienze di alta qualità.

Un’estate di emozioni tra natura e spettacolo: Il Teatro delle Rocce si conferma così uno dei palcoscenici più suggestivi del panorama nazionale, dove ogni evento diventa un’esperienza immersiva. La combinazione tra la forza della natura e la qualità della proposta artistica rende ogni serata unica, contribuendo a valorizzare il territorio e la sua identità.

La Sindaca di Gavorrano, Stefania Ulivieri, dichiara “Il Teatro delle Rocce si conferma anche quest’anno come punto di riferimento della nostra proposta culturale estiva, con un cartellone che cresce per qualità e capacità di attrarre artisti e pubblico, unendo musica e spettacolo in una cornice unica. È un percorso che portiamo avanti con continuità, investendo su una programmazione che valorizza il territorio e rafforza l’identità di Gavorrano come luogo di cultura e di incontro”

“Siamo orgogliosi di presentare anche per il 2026 una nuova edizione del festival al Teatro delle Rocce, un progetto in cui crediamo profondamente e che ogni anno cresce per qualità artistica e partecipazione di pubblico” dichiarano Sandro Giacomelli, Elisabetta De Luca e Tania Ferri, soci fondatori di LEG “Desideriamo ringraziare il Comune di Gavorrano per la fiducia, la collaborazione e la visione condivisa: lavorare insieme su un luogo così identitario ci permette di costruire un’offerta culturale solida e duratura. Il Teatro delle Rocce è una location straordinaria, unica nel suo genere: un palcoscenico naturale che unisce bellezza, storia e suggestione. Ogni spettacolo qui assume un valore speciale, perché il contesto amplifica le emozioni e crea un’esperienza immersiva che difficilmente si può replicare altrove. Il nostro obiettivo è continuare a valorizzare questo spazio attraverso una programmazione capace di parlare a pubblici diversi, mantenendo sempre alta la qualità e contribuendo alla crescita culturale e turistica del territorio.

Radio Stop radio media partner del Teatro delle Rocce festival 2026

Tutte le informazioni su www.legsrl.net



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