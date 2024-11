Yamileny Reynaldo, Sopracciglia Perfette: il Bestseller su come realizzare un trucco permanente realistico e naturale

(Adnkronos) – Milano, 05.11.2024 – Tutti noi sappiamo che il mondo dell’estetica si è molto evoluto nel corso degli anni e il trucco permanente è una soluzione sempre più adottata. Però, anche la clientela è sempre più esigente e alla ricerca di tecniche innovative che riescano a dare un risultato naturale. Per tutti coloro che desiderano tatuare sopracciglia nel modo più naturale e realistico possibile, esce oggi il libro di Yamileny Reynaldo “SOPRACCIGLIA PERFETTE. Un Metodo in 5 Passi per Tatuare Sopracciglia Naturalissime e Riempire la Tua Agenda di Appuntamenti” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per ottenere un trucco permanente naturale, bilanciare i pigmenti e scegliere il trattamento adeguato. “Il mio libro è una guida passo dopo passo per estetiste e operatori di micropigmentazione che desiderano imparare un protocollo semplice e replicabile per ottenere sopracciglia tatuate dall’aspetto estremamente naturale” afferma Yamileny Reynaldo, autrice del libro. “Oltre alla mia tecnica, condivido le mie esperienze personali e professionali sulla colorimetria, su come conoscere e utilizzare i pigmenti correttamente e quali sono le attrezzature migliori.” Secondo l’autrice, la chiave del successo è iniziare subito con piccoli cambiamenti, avere un obiettivo chiaro e preciso e dividerlo in piccoli traguardi da raggiungere un passo alla volta. Motivo per il quale nel libro Yamileny Reynaldo mostra che ogni singolo progresso è essenziale perchè porta a diventare il punto di riferimento in un dato settore e raggiungere l’eccellenza. “L’autrice crede fermamente che nella realizzazione di un trucco permanente sia fondamentale ottenere un risultato realistico, rispettando i colori naturali” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’obiettivo di Yamileny Reynaldo è facilitare questo processo, evitando gli errori comuni che si possono commettere e superare le difficoltà iniziali del trucco permanente”. “Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno per la sua competenza e specializzazione nei libri professionali” conclude l’autrice. “Il team Bruno Editore mi ha insegnato come trasformare le mie esperienze lavorative in un libro, seguendomi passo dopo passo. La loro capacità di comprendere le mie esigenze e tradurre la mia conoscenza in un formato chiaro e accessibile è stata fondamentale.” Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3Y4eaV5



Yamileny Reynaldo, nata a Cuba nel 1973, ha studiato Economia e Finanza. Trasferitasi in Italia, ha reinventato la sua carriera scoprendo la micropigmentazione. Dopo aver ottenuto l’abilitazione estetica nel 2016, ha aperto il proprio studio specializzandosi in tatuaggi delle sopracciglia dall’effetto naturale. Ha seguito corsi con master internazionali e creato il “Metodo Natural”, un protocollo replicabile per un trucco permanente super naturale. Oggi, si dedica esclusivamente a trattamenti di bellezza che valorizzano l’autenticità e l’unicità di ogni persona. Sito web: https://www.yamyrey.com



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

