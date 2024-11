Aixam sempre più protagonista della mobilità sostenibile

(Adnkronos) – Aixam-Mega, leader europeo nelle minicar, presenta la nuova e-Minauto CHIC, quadriciclo 100% elettrico e il nuovo motore diesel bicilindrico Kubota sviluppato insieme alla casa giapponese. Per l’occasione il direttore Generale Aixam-Mega Italia, Tom Faget afferma “si amplia la nostra proposta di ingresso gamma, con un duplice obiettivo: rispondere alle esigenze di un mercato che registra un progressivo aumento delle vendite di minicar elettriche e soddisfare la richiesta della crescente porzione di pubblico interessato all’acquisto di veicoli con costo contenuto ma con allestimento confortevole”.



L’allestimento per la versione CHIC è ulteriormente arricchito con nuove dotazioni di serie come il display digitale TFT da 3,5”, l’illuminazione interna ed esterna a LED e la terza luce stop a LED. L’altra importante novità riguarda il nuovo motore diesel bicilindrico che ora rispetta i requisiti previsti dalla normativa europea Euro 5+, ulteriore plus è l’aumento dell’autonomia che ora grazie al nuovo propulsore assicura una percorrenza di oltre 350 km con un pieno di carburante. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)