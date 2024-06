Alfa Romeo Junior Veloce: elettrica e dinamica

(Adnkronos) –

Alfa Romeo Junior Veloce rappresenta la variante più tecnologica del nuovo crossover di Arese. A distanza di pochi giorni dal debutto dinamico della nuova Alfa Romeo Junior presso il Centro Sperimentale di Balocco, arriva una nuova motorizzazione, completamente elettrica. Una potenza massima di 280 cavalli per 345 Nm di coppia massima, la Junior Veloce è una compatta sportiva unica nel suo genere. I tecnici Alfa sono intervenuti sullo sterzo affinché sia il più diretto del segmento (14,6), ma anche sull’assetto sportivo, ribassato di 25 mm. Adeguato alle prestazioni è anche l’impianto frenante, i dischi anteriori sono da 380 mm con pinze monoblocco a 4 pistoncini. I cerchi dal design specifico sono da 20 pollici e calzano pneumatici sportivi, un differenziale Torsen offre la migliore trazione possibile in ogni condizione di marcia. Per la prima volta, l’intera configurazione del circuito “Langhe” sarà resa accessibile alla stampa internazionale. Una novità assoluta questa, perché mai fino ad oggi l’intero circuito è stato messo a disposizione di piloti esterni al Team di Sviluppo Alfa Romeo.

Si tratta dello stesso tracciato dove sono state sviliate le storiche e vincenti vetture da competizione Alfa Romeo, da quelle impegnate nel DTM al Super Turismo fino alla Formula 1.