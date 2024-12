Alfa Romeo protagonista al Bruxelles Motor Show 2024

(Adnkronos) –

Alfa Romeo brilla al Motor Show di Bruxelles 2024, in programma dal 10 al 19 gennaio 2025, con due straordinarie anteprime: la gamma INTENSA e la Junior Q4.

Il prestigioso marchio italiano del Biscione si prepara a stupire con innovazioni tecnologiche, design esclusivo e prestazioni da prima della classe.

Anteprima mondiale della Junior Q4: il crossover elettrico del futuro

La Junior Q4, nuovo gioiello della gamma Alfa Romeo, debutta al Motor Show con una configurazione che unisce potenza e sostenibilità. Caratteristiche principali: • Doppio motore elettrico: uno sull’asse anteriore integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a 6 rapporti, e l’altro sull’asse posteriore. • Trazione integrale avanzata: senza collegamenti fisici tra asse anteriore e posteriore, per massima efficienza. • Performance e stile: spicca la versione 280 Veloce, la più performante della gamma Junior.

Alfa Romeo Tonale INTENSA: stile e tecnologia

La nuova Alfa Romeo Tonale INTENSA conquista con dotazioni premium e dettagli esclusivi: • Cerchi bicolore da 20 pollici, finitura diamantata oro chiaro e verniciatura grigio scuro Dark Miron. • Interni in Alcantara nero con cuciture color cuoio e logo Alfa Romeo sui poggiatesta. • Tecnologia all'avanguardia: display digitale inedito, ADAS di livello 2, sospensioni a controllo elettronico e impianto audio Harman Kardon da 470W con 14 altoparlanti. Le motorizzazioni disponibili sono: • Ibrida plug-in da 280 CV con cambio automatico a 6 rapporti. • Ibrida da 160 CV con trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti. • Turbodiesel da 130 CV, per gli amanti del diesel. Colorazioni disponibili: Rosso Alfa, Verde Montreal, e Nero Alfa, per soddisfare ogni gusto. Alfa Romeo si conferma un punto di riferimento per stile, innovazione e prestazioni.