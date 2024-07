Aston Martin al Goodwood Festival of Speed

(Adnkronos) – La Aston Martin in occasione dell’edizione 2024 del Goodwood Festival of Speed schiererà una serie di modelli altamente performanti. Un evento che ha una risonanza a livello mondiale, pazzesca, ogni anno in occasione del Goodwood Festival of Speed, migliaia gli appassionati che da ogni parte del mondo, accorrono, per osservare dal vicino, le supercar più veloci del pianeta. Quest’anno la Aston Martin schiererà a Goodwood la Valkyrie, una supercar rivoluzionaria che dopo aver fatto il suo debutto nel 2021, è ora fonte di ispirazione per un nuovo progetto sportivo del Marchio automobilistico inglese.

La Valkyrie AMR-LMH-hypercar, sarà la vettura che avrà il compito di riportare ai vertici delle corse di auto sportive il brand made in UK a partire dal 2025.

A Goodwood, la Aston Martin schiererà anche la Valour, modello che celebra i primi 110 anni di storia del Marchio. Spinta da un potentissimo motore W12 da 5,2 litri con sovralimentazione, la Valour è dotata di un cambio manuale a sei marce realizzato su misura. Si tratta di un modello che rappresenterà la fine di un’era, quella del dodici cilindri con doppio turbocompressore.

Marco Mattiacci, Global Chief Brand & Commercial Officer, ha dichiarato: "Il Festival of Speed è l'evento clou della stagione per coloro che adorano la velocità. Siamo orgogliosi di partecipare a questa importante annuale celebrazione della velocità e quest'anno siamo lieti di offrire una vasta gamma di auto sportive Aston Martin e anche la nuovissima DBX707. Non vediamo l'ora di partecipare a questo evento ogni anno, perché è una grande opportunità per mostrare il nostro marchio ai veri intenditori di auto sportive".



Il Goodwood Festival of Speed 2024 si svolgerà dall’11 luglio al 14 luglio 2024.

