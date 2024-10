Bosch, flotte efficienti e affidabili

(Adnkronos) –

Bosch offre soluzioni alternative per la gestione delle flotte. Software e servizi personalizzati, prestazioni ottimizzate per le flotte, Bosch supporta i servizi di mobilità e logistica nel loro lavoro quotidiano. Soluzioni software adatte alle esigenze specifiche dei singoli operatori, i servizi Bosch si distinguono per l’efficienza e la sicurezza delle flotte. Se il RideCare è installato nei veicoli della flotta, è in grado di rilevare in tempo reale i danni alla carrozzeria, l’eventuale presenza di fumo all’interno dell’abitacolo e se sono state effettuate manovre rischiose. Un servizio che consente di effettuare molto più rapidamente le pulizie all’interno dell’abitacolo, migliorando sia l’esperienza del cliente sia la gestione della flotta. Il Wrong-way driver warning è una tecnologia basata su cloud, che avverte non solo il guidatore che precede nel senso di marcia sbagliato, ma anche gli altri utenti della strada che procedono contromano. Utilizzando il GPS, è possibile localizzare il veicolo senza la necessità di installare hardware aggiuntivo. Il Vehicle Health invece, registra i codici errori e le notifiche, valutandoli nel cloud. È possibile così riconoscere tempestivamente eventuali problemi che potrebbero presentarsi, facilitando le operazioni di manutenzione. Si riducono così, i guasti imprevisti. Con la Diagnostica Predittiva, gli operatori delle flotte vengono avvisati tempestivamente su possibili guasti e problemi che potrebbero verificarsi. Un servizio intelligente che rileva le anomalie che potrebbero insorgere nel veicolo, calcolando quando potrà verificarsi. La Diagnostica basata sul Cloud permette l’identificazione dei problemi del veicolo da remoto. In tal modo gli operatori delle flotte non solo hanno a disposizione una descrizione chiara e precisa dei gusti ma anche una valutazione del rischio e criticità. Il sistema fornisce anche utili indicazioni per localizzare la causa del guasto. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)