Brembo celebra 50 anni di successi

Brembo festeggia 50 anni di successi e di innovazioni nel mondo del Motorsport. Per l’occasione l’azienda fondata da Alberto Bombassei ha in programma una serie di eventi e iniziative speciali che si svolgeranno nel corso dell’anno. “Siamo orgogliosi di celebrare questo anniversario nel mondo delle corse” ha dichiarato Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo di Brembo. “

Grazie a 50 anni di esperienza ai massimi livelli, oggi tutti i team di Formula 1 e MotoGP scelgono Brembo. I dati raccolti dai nostri ingegneri dimostrano che spesso il vincitore non è chi va più veloce, ma chi frena meglio”.

La storia di Brembo è emozionante e piena di successi, in Formula 1 si parte dal 1975 quando sulla macchina di un giovane Niki Lauda vengono montatti i primi primi dischi in ghisa in Formula 1 a Scuderia Ferrari. Nel 1976, l’azienda entra anche nelle competizioni a due ruote, fornendo le pinze freno al Team Suzuki-Gallina nella classe 500, poi diventata MotoGP.

Poi è un progredire di alta tecnologia, negli anni 80 Brembo introduce in Formula 1 la prima pinza ad attacco radiale a 4 pistoni, negli anni 90 invece gli ingegneri di Brembo disegnano la prima pinza monoblocco per il team Honda, classe 500 e sviluppano una pompa freno posteriore azionata con il pollice creata appositamente per il campione Mick Doohan.

Negli anni duemila Brembo diventa protagonista in altri campionati come i Mondiali di Motocross ed Enduro e introduce nel 2014 il Brake by Wire in Formula 1. L’ultimo ingresso di Brembo è come fornitore di impianti frenanti per i due principali campionati Motorsport elettrici: Formula E e Moto E.

L’anno di celebrazioni sarà accompagnato da un nuovo logo, dedicato appositamente alla ricorrenza dei 50 anni di Brembo nel mondo Racing.

