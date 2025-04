Lexus ES 2025: anteprima il 23 aprile

(Adnkronos) – Il prossimo 23 aprile, Lexus presenterà al mondo la nuova generazione della berlina ES, modello che si appresta a guidare la gamma del marchio giapponese come nuova ammiraglia. L’evento si svolgerà all’interno dello Shanghai Automobile Industry Exhibition, uno dei palcoscenici più rilevanti per il settore automotive internazionale. Giunta all’ottava generazione, la nuova Lexus ES segna un ulteriore passo avanti nella visione del marchio verso una mobilità sempre più raffinata, sostenibile e tecnologicamente evoluta. Il nuovo modello sarà caratterizzato da avanzati sistemi di elettrificazione, progettati per garantire un’esperienza di guida ancora più silenziosa, fluida e reattiva.

Lexus ha dichiarato che la nuova ES sarà in grado di offrire un comfort di bordo superiore e prestazioni dinamiche all’altezza delle aspettative di chi cerca un’ammiraglia elegante ma anche coinvolgente da guidare. Gli aggiornamenti coinvolgeranno anche l’abitacolo, dove materiali pregiati e tecnologie intuitive contribuiranno a un ambiente premium di ultima generazione. In parallelo alla presentazione cinese, Lexus svelerà anche i dettagli dei modelli europei, con informazioni dedicate alle motorizzazioni, alle dotazioni specifiche e alle tecnologie disponibili per il mercato del Vecchio Continente. In attesa dell’anteprima mondiale, il brand ha diffuso un primo teaser fotografico e un breve video, lasciando intravedere alcune scelte di design che sottolineano la direzione stilistica intrapresa dalla nuova ES.

Linee scolpite, firma luminosa evoluta e proporzioni raffinate anticipano un look che coniuga eleganza e modernità, restando fedele alla filosofia del design Lexus.

