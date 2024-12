Brembo continua a segnare la storia del Motorsport

(Adnkronos) –

Brembo celebra un 2024 ricco di successi, con ben 69 titoli mondiali vinti, l’azienda si conferma leader indiscusso nel settore degli impianti frenanti. Ma i numeri di brembo sono esponenziali e si calcola oltre 700 titoli mondiali vinti dal 1975 ad oggi nelle diverse categorie. Tra le più blasonate si parte ovviamente con la F1 e la vincita del quarto titolo mondiale consecutivo di Max Verstappen per poi passare alle due ruote in Moto GP con il successo di Jorge Martin e il mondiale WorldSBK dove è tornato al trionfo Toprak Razgatlıoğlu.

Sempre in mabito due ruote ricordiamo anche le vittorie di Ai Ogura in Moto2 e quella di David Alonso

in Moto3.

La forza di Brembo è evidente anche nella Gen-7 Car, dove tutti i piloti e i team utilizzano componenti del Gruppo, come AP Racing, dimostrando la loro affidabilità ad alte velocità sui circuiti ovali. Il 2024 consolida inoltre il dominio della casa bergamasca anche nel Motorsport elettrico. Per la sesta stagione consecutiva, tutte le 22 monoposto full electric Gen3 della FIA Formula E e le 18 Ducati elettriche della FIM MotoE World Cup si sono affidate all’eccellenza dei sistemi frenanti Brembo —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)