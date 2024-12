BYD Italia nomina Chiara Garbuglia PR Manager

(Adnkronos) –

BYD Italia annuncia l’ingresso di Chiara Garbuglia come PR Manager, con la responsabilità della comunicazione e dell’ufficio stampa del brand per il mercato italiano. La Garbuglia vanta di un’esperienza consolidata di 8 anni in Fiat Chrysler Automobiles, ha poi ricoperto dal 2021 al 2022 il ruolo PR & Communication Manager in Helbiz, e negli ultimi anni è stata a capo del PR e dell’ufficio stampa del Gruppo Koelliker.

Il suo riporto diretto sarà con il Marketing Director Italia, prima linea del Country Manager Alessandro Grosso.

