Castrol presenta il nuovo lubrificante per Ford Trucks

(Adnkronos) –

Castrol ha lanciato il nuovo lubrificante motore Castrol 5W-30 F-Trucks CK-4, pensato per i veicoli commerciali Ford Trucks. Questo prodotto innovativo è stato sviluppato per soddisfare le rigorose specifiche tecniche richieste dai motori Ford, conformandosi agli standard Euro 6 e alle sequenze olio dell’ACEA E9.

Il Castrol 5W-30 F-Trucks CK-4 è anche pienamente conforme alla specifica CK-4 di API, garantendo prestazioni affidabili e una lubrificazione superiore. Disponibile in pratici fusti da 208 litri, è già ordinabile presso i fornitori e distributori ufficiali Castrol. Il nuovo lubrificante è progettato per resistere a elevate pressioni e temperature, proteggendo il motore nelle condizioni più impegnative. Grazie alla System Pro Technology, il prodotto offre una riserva extra di prestazioni fino al 45% in più (Extra Performance Reserve, EPR).

Questa tecnologia avanzata: • Combatte l'ossidazione e riduce i depositi. • Neutralizza gli acidi nocivi e controlla l'aerazione dell'olio. • Mantiene la viscosità ottimale anche ad alte temperature. • Supporta intervalli di cambio prolungati, riducendo i tempi di fermo veicolo. Il Castrol 5W-30 F-Trucks CK-4 è stato sviluppato specificamente per garantire prestazioni elevate su una vasta gamma di modelli Ford, sia nuovi che già in commercio. Offre una protezione avanzata e una maggiore durata del motore, rappresentando la scelta ideale per chi cerca affidabilità e efficienza.