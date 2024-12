Citroen E-C3, premiata per l’ottimo rapporto qualità-prezzo

(Adnkronos) –

Citroen E-C3 si aggiudica il titolo di Good Deal Award 2024 come vettura elettrica con il miglior rapporto qualità-prezzo. Un successo che segue altri prestigiosi riconoscimenti: la nuova Citroen E-C3 è stata premiata anche come “Auto preferita dai francesi” e con il People’s Choice del Grand Prix degli Automobile Awards 2024, assegnato grazie ai voti del pubblico francese.

Una EV di nuova generazione che punta sulla concretezza

Con un’autonomia fino a 440 km in città e una dotazione completa, l’anima green dell’apprezzata utilitaria francese mira a ridefinire gli standard delle city car elettriche. Sotto un design moderno e compatto si celano soluzioni innovative: è presente un sistema di ricarica rapida che consente di passare dal 20% all’80% della capacità massima della batteria in soli 26 minuti. Di serie sono inclusi i sedili comfort e un sistema di sospensioni progettato dai tecnici francesi per massimizzare il piacere di guida. Il riconoscimento Good Deal Award 2024 rappresenta il diciannovesimo premio internazionale per la Citroen E-C3. La vettura è anche tra le sette finaliste del prestigioso The Car of The Year 2025, la cui premiazione si terrà il prossimo 10 gennaio in occasione del Salone Auto di Bruxelles. Dal lancio, sono già stati raccolti oltre 21.000 ordini.

