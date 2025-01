Dacia Bigster: il nuovo SUV che ridefinisce il segmento C-SUV

(Adnkronos) –

Dacia rivoluziona il mercato con il Bigster, un SUV di nuova generazione che esalta il rapporto qualità-prezzo, mantenendo l’essenza del marchio. Con un design robusto e dimensioni generose, il nuovo Dacia Bigster si inserisce nel segmento C-SUV, puntando su spazio, versatilità e tecnologia senza compromessi. La casa automobilistica continua a crescere, e nel 2024 ha superato ogni previsione, conquistando il 10,1% del mercato.

Design e allestimenti: personalizzazione ai massimi livelli

Il Bigster è disponibile in quattro versioni, dalle più essenziali Essential ed Expression, fino alle più esclusive Extreme e Journey. • Extreme è pensata per chi ama l’avventura, con tetto panoramico apribile, barre modulari, sedili in TEP Microcloud lavabili, tappetini in gomma e il pratico sistema YouClip 3 in 1. • Journey è perfetta per i lunghi viaggi e il comfort, con un portellone posteriore motorizzato, interni premium e sedile del conducente regolabile elettricamente.

Per un tocco di esclusività, il SUV sarà disponibile con la nuova colorazione Indigo Blu metallizzato e carrozzeria bi-tono.



Per la prima volta, Dacia introduce la motorizzazione Hybrid 155, abbinata al cambio automatico e disponibile dall’allestimento Expression in su. Le altre opzioni includono: • Mild Hybrid TCe 140 con sistema 48V per maggiore efficienza. • ECO-G 140 bi-fuel benzina-GPL, per ridotti costi di gestione. • TCe 140 con trazione integrale, cambio manuale a sei rapporti, perfetta per l’off-road. Il nuovo Dacia Bigster sarà disponibile dalla primavera 2025, con un prezzo di partenza inferiore ai 25.000 euro per la versione base. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)