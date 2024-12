DS N°8, l’ammiraglia elettrica del futuro

(Adnkronos) – La DS N°8 è la nuova ammiraglia elettrica del marchio francese, un modello che segna l’inizio di una nuova era per il costruttore. Sarà prodotta nello stabilimento italiano di Melfi, in provincia di Potenza. Questo veicolo rappresenta anche l’avvio di una nuova filosofia di naming, destinata a estendersi a tutta la gamma. Il numero 8 non è stato scelto a caso, richiamando il simbolo dell’infinito. L’ammiraglia francese si ispira alla concept car “DS AERO SPORT LOUNGE”, un modello che unisce raffinatezza e tecnologia. È futuristica ed estremamente efficiente, grazie a un’aerodinamica da record (Cx 0,24). Con una lunghezza di 4,82 metri, una larghezza di 1,9 metri e un’altezza di 1,58 metri, la nuova DS N°8 rappresenta il massimo della tecnologia e dello stile del marchio francese. Le luci anteriori sono caratterizzate da fari composti da tre moduli, ognuno dotato di 8 LED, che richiamano il motivo Clous de Paris. La N°8 adotta la nuova firma luminosa del marchio, un segno distintivo che rende immediatamente riconoscibili i suoi modelli anche a più di 100 metri di distanza. Originale anche la forma delle luci verticali Light Blade. La berlina a quattro porte francese si distingue inoltre per la vernice bicolore, con tetto, cofano e montanti verniciati in contrasto. Sono disponibili tre propulsori, tutti completamente elettrici, con potenze rispettivamente di 230 CV, 245 CV e 350 CV (quest’ultimo dotato di doppia unità elettrica). La capacità del pacco batteria varia da 74 kWh per la DS N°8

FWD da 230 CV a 97,2 kWh per la FWD Long Range (245 CV) e la AWD Long Range (350 CV).

La nuova DS N°8 Long Range offre un’autonomia fino a 750 km, con un consumo di soli 12,9 kWh per 100 km. Notevole anche l’autonomia in autostrada: oltre 500 km a una velocità costante di 120 km/h. In termini di prestazioni, la DS N°8 AWD Long Range accelera da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi (7,8 secondi per la FWD). La velocità massima dell’intera gamma è limitata a 190 km/h. Grazie a una potenza di ricarica di 160 kW, l’ammiraglia DS può passare dal 20% all’80% della capacità della batteria in soli 27 minuti. È inoltre dotata di un caricabatterie CA di bordo da 11 kW e consente di ricaricare dispositivi esterni sia con un caricatore da 11 kW che da 22 kW. Di serie sono incluse la pompa di calore e la frenata rigenerativa, regolabile su 4 livelli tramite un pulsante sulla consolle centrale. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)