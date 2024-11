EICMA 2024, BMW Concept F 450 GS

(Adnkronos) –

BMW presenta a EICMA 2024 il nuovo Concept F 450 GS.

Pronta per essere commercializzata, BMW con il Concept F 450 GS vuole conquistare anche il pubblico meno esperto grazie alla possibilità di guidarla anche con patente A2. Un DNA caratteristico della famiglia GS, la livrea della F 450 GS è una perfetta combinazione di colori blu, bianco e rosso. Cuore del nuovo Concept firmato BMW Motorrad è il motore bicilindrico in linea sviluppato ex novo. Un propulsore che si caratterizza per il particolare offset di accensione e per la sua propensione a raggiungere gli alti regimi. Eroga 48 CV e offre una coppia notevole sin dai bassi regimi. Una moto concepita per andare su strada e in fuoristrada. È dotata di una forcella a steli rovesciati completamente regolabile, di un ammortizzatore con smorzamento in funzione del carico e di un telaio straordinariamente leggero. “Ciò che ci premeva particolarmente nello sviluppo della nuova BMW Concept F 450 GS era ottenere la migliore maneggevolezza per questo segmento e combinarla a prestazioni elevate e a un’ottima accessibilità. Il piacere di guida, sia su strada che fuoristrada, è una priorità assoluta per questa BMW GS A2”, dichiara Sepp Machler, Product Manager.

Il peso della F 450 GS è di 175 KG, il minimo consentito per la Classe A2. Ampia la dotazione tecnologica. Di serie la futura versione che entrerà in produzione sarà dotata dell’ABS Pro che calcola anche l’angolo di piega e di un display TFT da 6,5 pollici. All’anteriore è presente un cerchio a raggi incrociati da 19 pollici, da 17 pollici al retro.

BMW lancerà la versione di serie ispirata al Concept F 450 GS nel corso del 2025.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)