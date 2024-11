EICMA chiude con numeri da record

(Adnkronos) – Si è conclusa ieri la manifestazione EICMA 2024 con numeri da record, sono state infatti più di 600.000 le presenze registrate durante la sei giorni dell’Edizione numero 81 dell’Esposizione internazionale delle due ruote, quella che ha celebrato i 110 anni dell’evento espositivo più importante per gli appassionati e l’industria del settore e non solo. Il risultato è stato di oltre 40mila le presenze in più rispetto a una già ottima edizione 2023.

Il presidente e l’ad di EICMA, Pietro Meda e Paolo Magri, hanno dichiarato che “questi numeri siano il modo migliore per festeggiare un traguardo unico al mondo come quello dei 110 anni di EICMA”.

“Da dopo l’interruzione del Covid – hanno aggiunto Meda e Magri – non abbiamo mai smesso di investire nell’evento e di guardare al futuro della manifestazione, implementando i servizi per le aziende, i contenuti, la promozione e le esperienze di visita per il pubblico. Il ritorno di tutte le Case costruttrici è stato poi motivo di grande orgoglio, così come quello di vedere i padiglioni pieni di giovani e di famiglie: a loro, a tutti gli appassionati e ai nostri partner va il ringraziamento più grande”.



Un record anche il numero degli espositori presenti, più di 770, in rappresentanza di 45 Paesi e 2163 marchi.

Con una superficie record di oltre 330mila metri quadrati, EICMA ha incantato i suoi visitatori anche nell'area esterna MotoLive. Uno spazio dedicato e animato da spettacoli, prove moto, da 8 ore di diretta televisiva e, soprattutto dalle gare che hanno visto la partecipazione di piloti internazionali e leggende del motorsport. Il prossimo appuntamento con EICMA 2025 è già fissato dal 4 al 9 novembre del prossimo anno.