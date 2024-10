Enzo Mattioli Ferrari Presidente di Cavallino Inc.

(Adnkronos) –

Enzo Mattioli Ferrari è un vero appassionato ed esperto del settore automobilistico d’epoca. Discendente diretto di Enzo Ferrari e nipote di Piero, Enzo Mattioli Ferrari è Amministratore Delegato di Ferrari Family Investments e fiduciario del Piero Ferrari Trust.



La decisione di investire in Cavallino Inc., società che dal 1978 pubblica la rivista bimestrale Cavallino e dal 1992 organizza l’esclusivo Concorso d’Eleganza Palm Beach Ferrari Classic, rientra nel progetto della famiglia Ferrari di presenziare il mondo dedicato alle storiche auto d’epoca del Cavallino Rampante. Conservare perfettamente l’eredità lasciata da Enzo Ferrari, dalle sue auto alla sua storia, esemplari la cui autenticità è di primaria importanza. Con l’investimento in Cavallino Inc. la presenza nel mondo dell’editoria del Brand di Maranello è globale. La rivista bimestrale è stata pubblicata per la prima volta nel 1978. È la più autorevole fonte di informazioni sul mondo delle Ferrari Classiche. “Credo fortemente nel progetto Cavallino e per questo sono entusiasta di partecipare al suo sviluppo e alla sua crescita, non solo con un investimento finanziario, ma con un coinvolgimento strategico”, ha dichiarato Enzo Mattioli Ferrari

dopo essere stato nominato Presidente di Cavallino.

“Per la mia famiglia il Cavallino Rampante è, da sempre, un simbolo della nostra storia imprenditoriale, sportiva e culturale.



Cavallino ha una missione cruciale: alimentare la passione per il Cavallino Rampante e contribuire a proteggere l’eredità della Ferrari, sostenendo e promuovendo al contempo la continua crescita del settore delle auto d’epoca”.

Luigi Orlandini continuerà a ricoprire la carica di Chairman of the Board of Directors e Amministratore Delegato di Cavallino.

