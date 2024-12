FIAT conferma la sua leadership in diversi mercati internazionali

(Adnkronos) –

FIAT consolida la sua leadership in diversi mercati internazionali, oltrepassando i confini europei. Il Marchio è leader in quattro mercati: in Brasile detiene una quota di mercato del 20,9%, in Italia dell’11%, in Turchia dell’11,5% e in Algeria del 60%. Nei primi undici mesi dell’anno, FIAT rappresenta in termini di volumi di vendita, il Brand più venduto nel Gruppo Stellantis.

La Panda mantiene saldamente la prima posizione nel segmento A con una quota del 58,5% nel mese di novembre e una quota del 55,7% nei primi undici mesi dell’anno. Ottima anche la Fiat Topolino che guida il mercato dei quadricicli elettrici. Nel segmento dei veicoli commerciali, FIAT Professional è al primo posto. Nei primi undici mesi dell’anno, sono 43mila le unità immatricolate per una quota di mercato del 24%. Sua la leadership anche nei veicoli commerciali elettrici con oltre il 32% di quota di mercato a novembre. Mercato che mostra di gradire molto il Brand di punta del Gruppo Stellantis è quello algerino. Nei primi undici mesi del 2024, FIAT detiene una quota di mercato pari al 60%. Il veicolo più venduto è il Doblò con oltre 23mila unità consegnate.

Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis, ha dichiarato: “In Europa la gamma FIAT è in una fase di transizione impegnativa, con diversi modelli usciti dalla gamma a metà del 2024, mentre Grande Panda e 500 Hybrid sono in arrivo nel 2025. Nonostante ciò, FIAT rimane il Marchio leader in Italia, guidato dalle ottime performance di Panda e dalla nostra leadership nel settore dei veicoli commerciali, dove FIAT Professional e il Ducato continuano a eccellere. Anche in Medio Oriente e Africa abbiamo mantenuto il nostro ruolo chiave in Turchia e in Algeria”.

