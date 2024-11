Fleet Magazine, assegnati gli Oscar del Noleggio

(Adnkronos) –

Fleet Magazine ha premiato con gli “Oscar del Noleggio” gli operatori del noleggio che si sono distinti per il proprio servizio e qualità. In Italia è in crescita consenso verso il noleggio auto. In occasione della survey

“Noleggio e Qualità”

, evento tenutosi a Milano e promosso da Fleet Magazine e dell’Osservatorio sulla mobilità aziendale Top Thousand. Su di un campione di 112 aziende, sono stati valutati diversi aspetti al fine di assegnare gli “Oscar del Noleggio”.

I Fleet Manager hanno risposto a una serie di quesiti, indicando il proprio livello di soddisfazione (scala 1 a 5, 1 scarso, 2 insufficiente, 3 sufficiente, 4 buono e 5 ottimo). Lo studio arriva a distanza di 5 anni dalla precedente survey lanciata nel 2019. Un elevato indice di gradimento è stato riscontrato in merito alle relazioni commerciali, amministrazione, area informatica e customer service, questi gli aspetti che più hanno convinto nell’ambito dei servizi offerti dalle società di noleggio a lungo termine operanti in Italia.

Secondo i Fleet Manager intervistati, il marketing nell’ambito dei servizi di noleggio, ha margini di miglioramento.

Il Presidente di Top Thousand in merito a questi aspetti ha dichiarato: “Questa ricerca conferma il generale gradimento delle aziende per i servizi del noleggio a lungo termine, in questi anni in graduale crescita. I gestori delle flotte chiedono oggi di essere coinvolti sempre di più e di essere considerati come partner con cui definire soluzioni ad hoc per le specifiche esigenze di mobilità dell’azienda. Ampi margini di crescita si intravedono nelle potenzialità ancora inespresse della consulenza sui costi di gestione della mobilità, mentre sul fronte della telematica e dell’elettrificazione della flotta il noleggio si presenta come driver strategico per una mobilità aziendale sempre più connessa e sostenibile”.



Gli attesi riconoscimenti agli operatori di noleggio che si sono distinti in otto diverse categorie valutate dai gestori delle flotte. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)