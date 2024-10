Forthing presenta la nuova berlina elettrica S7

(Adnkronos) –

Forthing ha presentato per la prima volta in un contesto internazionale la nuova berlina elettrica S7, prodotto di punta della gamma Forthing.

Forthing S7 è la prima berlina completamente elettrica prodotta dal brand cinese di proprietà di Dongfeng Liuzhou Motor Co. Ltd. La berlina elettrica S7 si caratterizza per una linea estremamente moderna ed aerodinamica, perfetto connubio tra sportività ed eleganza. Il marchio Forthing è presente in Italia con la piattaforma Forthing Friday che rappresenta le motorizzazioni a benzina e doppia alimentazione benzina/GPL, Forthing Friday HEV full hybrid e Friday EV full electric e la piattaforma Forthing U-Tour, che si propone con le motorizzazioni benzina, doppia alimentazione benzina/GPL e a breve anche in version full hybrid HEV.



