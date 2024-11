G.M.P. Group consolida la presenza in Nord Europa

(Adnkronos) – Il gruppo italiano G.M.P., leader nel comparto della produzione e distribuzione di cerchi in lega ha annunciato l’acquisizione di Reedjik, primario importatore e distributore di settore in oltre venti mercati del Vecchio Continente. L’operazione permetterà un ulteriore rafforzamento sui mercati internazionali, offrendo una integrata e completa gamma di prodotti tutti Made in Italy.

“Grazie a questa innovativa e unica operazione nel settore – conferma l’Amministratore Delegato di G.M.P. Group, Marco Mancin – il nostro gruppo concretizza strategici obiettivi che fanno parte della mission aziendale e del processo di crescita strategica, ancora di più grazie all’ingresso nel capitale sociale di Eulero Capital. Con Reedijk avremo la possibilità di avere un partner operativo sinergico sui mercati per noi di primaria importanza, intercettando anche in modo più diretto e immediato le esigenze della clientela finale in termini di servizi attesi e di prodotti innovativi, anche con il rilancio e consolidamento del nostro brand Antera”.



“Quella con G.M.P. Group, nostro partner storico a cui ci lega una forte e duratura collaborazione, è un’operazione in cui abbiamo fortemente creduto, sottolinea il fondatore e CEO Bert Reedijk, perché realizza una sinergia aziendale che permette di competere in modo ancora più efficace sui mercati di riferimento, aprendo importante scenari di crescita e sviluppo”.

