Grazie al diesel ‘elettrificato’ per Mercedes Italia un 2024 di conferma

(Adnkronos) – Il diesel non è morto, almeno per Mercedes-Benz. E in Italia – tra soluzioni tradizionali, ibride e ibride plug-in – questa alimentazione rappresenta ancora oggi il 74% delle preferenze dei Clienti Cars e il 90% per chi sceglie un Vans della Stella. E’ uno dei dati che emergono dal bilancio di fine anno proposto dalla filiale italiana del gruppo che dopo avere chiuso i primi 11 mesi con 47.302 immatricolazioni (-0,46%) si attende dal rush di dicembre uno slancio per chiudere il 2024 in sostanziale parità sull’anno precedente e una quota di mercato confermata intorno al 3,3%. Da Mercedes-Benz Italia si evidenzia poi la crescita dei modelli ‘alla spina’ con il segmento PHEV che si appresta a chiudere l’anno con oltre 6.000 unità (+14%) e il BEV che con oltre 2.450 unità segna un +24% che si traduce in un 5% sul totale delle vendite di Mercedes-Benz in Italia. Bene anche le vendite della divisione ad alte prestazioni AMG, che dovrebbe chiudere il 2024 con una crescita intorno al 3% ed oltre 3.000 unità immatricolate, mettendo a segno un nuovo anno record. Contributo importante arriva anche dal mondo Vans che nel 2024 realizza uno dei migliori risultati di sempre in Italia, con oltre 11.157 veicoli immatricolati. Sul fronte redditività Mercedes-Benz Italia segnala la quota di clienti privati, che rappresentano oltre il 50% sul totale delle vendite Cars. Quanto al 2025 la Casa di Stoccarda conta su una forte offensiva di prodotto che avrà come fulcro la nuova famiglia delle compatte con la CLA, che sarà presentata in anteprima mondiale, proprio in Italia, a Roma, nel mese di marzo.Il gruppo sottolinea il balzo sul fronte dell’elettrificazione che permetterà un raddoppio dell’autonomia: da 450 a 750 km con una ricarica di 300 km in soli 10 minuti alle colonnine superfast. Ma la nuova Cla non sarà solo elettrica, ma anche ibrida a benzina, con un motore di 1,5 litri che consumerà come un diesel. Sarà un world engine, sviluppato completamente da Mercedes in Germania in soli cinque anni e prodotto in Cina in una fabbrica modernissima. Come ha sottolineato Marc Langenbrinck, Presidente e CEO Mercedes-Benz Italia, “in un anno abbastanza complesso abbiamo ottenuto risultati importanti, consolidando il nostro business. Cresce la nostra quota di vetture con la spina, sia nel segmento delle elettriche pure che in quello delle PHEV, grazie anche alle motorizzazioni ultra-moderne Diesel plug-in, un’unicità nel panorama automobilistico mondiale. Mercedes-AMG conferma la sua crescita costante con prodotti da sogno come la nostra prima Mythos edition, la PureSpeed. Oltre i prodotti, abbiamo a cuore il nostro Customer Services, che ha aumentato del 5% il suo fatturato, conquistando circa 150.000 nuovi clienti Contract Service, a garanzia di una mobilità sicura e senza pensieri”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)