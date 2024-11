Hankook, pneumatici con nero di carbonio

(Adnkronos) –

Hankook continua il suo impegno nella sostenibilità e innovazione. Il produttore di pneumatici premium ha avviato la produzione di una nuova serie di gomme realizzate con tre tipi di nero di carbonio certificato ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification).

Un materiale ottenuto dall’olio di pirolisi degli pneumatici usati, sviluppato dal Consorzio “Tyre-to-Tire Circulary Economy Model”. Nato nel 2023, il Consorzio costituito da Hankook si occupa della ricerca e sviluppo sui nuovi materiali da utilizzare nella produzione in serie, allo scopo di creare economia circolare per la produzione di pneumatici nuovi, a partire da quelli utilizzati in Corea del Sud. Sono dodici le aziende e le istituzioni coreane, che hanno aderito a questo nuovo e interessante progetto. La creazione di un’economica circolare, l’utilizzo di materiali sostenibili e la neutralità delle emissioni di carbonio, tre presupposti alla base di un progetto, quello del produttore di pneumatici Premium, che punta al completo utilizzo di materiali riciclati entro il 2050. L’utilizzo di tre tipi di carbonio certificato utilizzando l’olio raffinato ottenuto dalla pirolisi di pneumatici usati, è frutto della collaborazione di Hankook con altri due partner del Consorzio, HD Hyundai Oilbank e HD Hyundai OCI. Arrivare alla completa neutralità carbonica entro il 2050 attraverso l’utilizzo del 100% di materiali sostenibili. La certificazione internazionale sulla produzione in serie di pneumatici con tre tipi di nero di carbonio è solo il primo passo per la riduzione della dipendenza dei costruttori di gomme dalle risorse petrolifere. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)