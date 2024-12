Honda Prelude 2026: la coupé sportiva ibrida del futuro

(Adnkronos) –

Honda ha ufficialmente annunciato l’arrivo della nuova Honda Prelude 2026, una coupé sportiva con alimentazione ibrida e tecnologie avanzate. Il lancio è previsto per i primi mesi del 2026, segnando un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione del marchio. Dopo quasi mezzo secolo e cinque generazioni di successo, Honda presenta una versione completamente rinnovata della Prelude. Questa nuova generazione sarà spinta da un sistema di alimentazione ibrido, progettato per offrire alte prestazioni e basse emissioni. Costruita sulla piattaforma condivisa con CR-V, ZR-V e Civic, la nuova Prelude introdurrà una tecnologia innovativa: il Honda S+ Shift. Questo sistema simula un cambio manuale, garantendo un’esperienza di guida autentica grazie ai paddle al volante e a un sound realistico che segue i giri del motore. Il design della Honda Prelude 2026 si ispira alle linee moderne delle sportive, combinando eleganza e dinamismo. La nuova tecnologia Honda S+ Shift rappresenta il cuore di questa coupé, offrendo: • Simulazione di cambi manuali con paddle al volante. • Cambio eCVT avanzato per una guida fluida. • Sound e feeling che ricordano una trasmissione manuale tradizionale. Secondo Hans de Jaeger, Senior Vice President di Honda Motor Europe: “La nuova Honda Prelude promette di celebrare l’eredità del modello con prestazioni ibride eccezionali e tecnologie all’avanguardia. Il nostro obiettivo è offrire efficienza straordinaria e divertimento di guida entusiasmante”.

La Honda Prelude 2026 si unisce a una gamma già ampiamente elettrificata, che include modelli come Jazz, Civic, HR-V, CR-V e ZR-V. Tutti questi veicoli utilizzano il sistema e:HEV, che gestisce automaticamente la selezione dell’alimentazione più adatta, garantendo massima efficienza e semplicità di utilizzo. Con il suo mix di tecnologia, prestazioni e design, la Honda Prelude 2026 si posiziona come una delle coupé ibride più attese sul mercato europeo. Questa nuova generazione non solo rende omaggio alla sua storia iconica, ma stabilisce nuovi standard per il segmento delle sportive ibride. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)