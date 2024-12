Ineos rilancia in Italia, sarà Autotorino il distributore esclusivo

(Adnkronos) – Cambia il modello distributivo di Ineos in Italia: il brand inglese che si sta affermando nel settore dell’off road ha infatti trasformato il rapporto che già lo legava con Autotorino, affidando a ATflow, società appartenente al 100% al Gruppo Autotorino, il mandato di importatore ufficiale ed esclusivo di Ineos Automotive per l’Italia. Già dal 2022, Autotorino è stato tra i primi dealer scelti per formare la nascente rete di agenti italiana nelle sedi di Milano, Bergamo, Parma e Verona, a seguito del lancio di Grenadier, il modello capostipite di Ineos. Oggi la nuova società ATflow diventa il riferimento esclusivo per la distribuzione in Italia e conta già 6 concessionari che coprono il territorio nazionale con 14 sedi. La nuova rete di distribuzione, composta da 6 concessionari di rilievo a livello nazionale, opererà con un focus sia sul mercato retail sia sul settore B2B, rappresentando così per ATflow un asset molto importante per la strategia di contatto con il cliente. ATflow – che vanta un organico di grande esperienza – dal presidente Mattia Vanini a Radek Jelinek, Consigliere Delegato e Managing Director – “potrà perseguire i suoi ambiziosi obiettivi facendo leva su funzioni dedicate e indipendenti rispetto ad Autotorino, unendo esperienze in ambito retail e distribuzione e potendo così garantire qualità nei rapporti con tutti i clienti e partners”. L’obiettivo è di poter “portare sul territorio italiano grazie ad ATflow i valori cardine del brand INEOS Automotive e della sua gamma di veicoli”, Grenadier e Quartermaster, che si sono subito affermati come ‘instant classic’, proponendosi come mezzi dalle qualità tecniche e progettuali anticonvenzionali, frutto anche di componentistica e motorizzazioni premium, a partire dai motori BMW, assali Carraro, impianto frenante Brembo, tiranti e sterzo Frap, fino ai differenziali Cofle. ATflow inaugura il nuovo mandato con una campagna creativa che esprime il nuovo posizionamento in Italia di Ineos Grenadier: un fuoristrada per chi desidera un approccio pragmatico e autentico alla vita, ma senza rinunce in termini di dotazioni e comfort.Infatti la campagna ruota intorno a un concept audace e “spigoloso”, un blocco di marmo impenetrabile. Il claim, “Smussatevi voi”, diventa una sfida alle convenzioni e celebra la resistenza di chi resta fedele a sé stesso nonostante tutto. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)