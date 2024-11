La coppa Milano-Sanremo riconfermata nel 2025

(Adnkronos) – La XVI Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo avrà luogo il prossimo 10 al 13 aprile 2025, la manifestazione è stata presentata a Milano Autoclassica presso lo stand di ACI Storico e Automobile Club Milano. Alla conferenza stampa sono intervenuti Geronimo La Russa, presidente di AC Milano, Maurizio Cavezzali, presidente di Equipe Grand Prix e Gianpaolo Sacchini, CEO di Equipe Grand Prix.

Chi vorrà partecipare dovrà possedere vetture d’epoca immatricolate in qualsiasi nazione purché prodotte dal 1906 al 1990. Il percorso della Coppa Milano-Sanremo 2025 condurrà gli equipaggi, dopo le tradizionali verifiche tecniche e sportive nell’Autodromo Nazionale Monza, verso le pittoresche sponde del Lago d’Iseo. Successivamente, le auto d’epoca attraverseranno, come da tradizione, Rapallo e Genova per giungere la splendida Sanremo. Il ritorno sarà più diretto con partenza da Sanremo e, dopo un passaggio ad Asti, terminerà con un arrivo spettacolare a Milano, presso la sede dell’Automobile Club Milano. “Nel segno della continuità e della tradizione ospitiamo sul nostro territorio questa gara che venne ideata e organizzata nel 1906 proprio da Automobile Club Milano e che precedette di un anno la gara ciclistica che porta lo stesso nome”, afferma Geronimo La Russa, presidente di AC Milano.

“Il fascino di questa rievocazione storica risiede nel mix tra le auto d’epoca più belle e prestigiose di un passato recente e remoto, la sana competizione sportiva e la promozione delle bellezze naturali delle nostre regioni”, ha concluso La Russa.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)