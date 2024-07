La McLaren al Goodwood Festival of Speed 2024

(Adnkronos) – In occasione del Goodwood Festival of Speed del 2024, McLaren celebrerà oltre sei decenni di successi negli sport motoristici. La McLaren Senna con la livrea Senna Semper sarà al centro della scena alla McLaren House, rendendo omaggio all'eredità di Ayrton Senna e rivelando al pubblico la maestria artigianale di McLaren Special Operations (MSO).



Oltre al pezzo forte rappresentata con la livre Senna ci sarà una spettacolare serie di vetture in azione sulla famosa hillclimb di Goodwood, mentre una formazione di piloti e rappresentanti, tra cui l'ambasciatore del marchio McLaren Automotive, Bruno Senna, che raccontano l'illustre storia della McLaren in Formula 1 prenderanno parte alle gare durante il fine settimana, sia al volante e sul palco. Le vetture in esposizione saranno la McLaren MP4/6 mentre Mika Häkkinen guiderà una straordinaria Solus GT sulla collina in una corsa dimostrativa. Durante la manifestazione la nuova Artura Spider farà il suo debutto dinamico nel Regno Unito e sarà affiancata dall’attuale gamma McLaren.

