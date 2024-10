La nuova Lancia Gamma si produce a Melfi

(Adnkronos) –

Stellantis ha confermato che la nuova Lancia Gamma sarà prodotta, a partire dal 2026, nello storico stabilimento Stellantis di Melfi.

Questo sito è riconosciuto come uno degli impianti d’eccellenza del gruppo ed è stato scelto per la sua elevata qualità produttiva e per il ruolo strategico che ricopre all’interno della transizione verso la mobilità elettrica. La produzione della nuova Gamma a Melfi è una scelta che riflette l’impegno del gruppo Stellantis nel valorizzare i siti produttivi italiani, promuovendo l’eccellenza del made in Italy nel mondo. Questa decisione non solo rafforza il legame di Lancia con le sue radici italiane, ma sottolinea anche l’importanza di investire sul territorio per creare prodotti innovativi e all’avanguardia. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)