La produzione INEOS Automotive riparte ad Hambach

(Adnkronos) – Lo stabilimento di Hambach di INEOS Automotive torna pienamente operativo. Riparte la produzione dei fuoristrada INEOS Grenadier e Quartermaster 4X4. La ripresa è stata possibile grazie alla risoluzione di una criticità nella fornitura dei sedili, causata dall’insolvenza di un fornitore alla fine dello scorso anno. Come annunciato a novembre, la linea produttiva ha ripreso le operazioni nei tempi previsti. “Questo è un inizio di anno straordinario per noi, e sono convinta che sarà il nostro migliore di sempre”, ha dichiarato Lynn Calder, CEO di INEOS Automotive.

“Siamo orgogliosi di vedere più di 20.000 Grenadier percorrere strade e sentieri in tutto il mondo. Nuovi mercati importanti come Messico e Cina hanno generato una domanda crescente proprio quando abbiamo dovuto mettere in pausa la produzione. Abbiamo un po’ di terreno da recuperare, ma siamo pronti alla sfida.”



Lo stabilimento celebra l’inizio del suo terzo anno di produzione completa per la serie Grenadier. Il primo veicolo prodotto lo scorso 16 gennaio è stato ordinato nel Sud della Francia. Nei primi nuovi ordini figura anche un modello con tinta carrozzeria Devil Red, undicesima tonalità della gamma, un rosso disponibile con tetto a contrasto bianco o nero, che rappresenta una delle novità di design per il Grenadier Station Wagon e Quartermaster.

Disponibile a listino anche il nuovo Grenadier 1924, una speciale edizione limitata a 1.924 unità in collaborazione con Belstaff, che include accessori lifestyle e dettagli di design premium per uno stile senza tempo. Nel frattempo, lo stabilimento di Hambach non è rimasto inattivo. Con la fine della produzione della smart ForTwo nel 2024, la linea ormai dismessa è stata smantellata, liberando spazio per futuri sviluppi di INEOS.

“Siamo estremamente grati per la pazienza dimostrata dai nostri clienti, fornitori e team di produzione durante questa fase complessa. Siamo molto orgogliosi del nostro stabilimento di Hambach: è la prova concreta della determinazione e della precisione che caratterizzano INEOS”, ha aggiunto Philippe Steyer, Presidente di INEOS Automotive SAS.

Attualmente, il Grenadier è disponibile per i clienti in 50 Paesi, grazie all’apertura dei mercati di Messico e Cina verso la fine del 2024. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)