Lamborghini, un 2024 da record tra successi e premi internazionali

(Adnkronos) – Il 2024 ha segnato un anno straordinario per Automobili Lamborghini, non solo per i risultati record con 10.687 vetture consegnate, ma anche per i numerosi premi internazionali ottenuti dai suoi tre nuovi modelli: Revuelto, Urus SE e Temerario. Nei principali mercati globali – America, Europa e Asia – queste auto si sono distinte per il loro design innovativo, le prestazioni eccezionali e un’esperienza di guida senza pari, conquistando riconoscimenti da parte di rinomate riviste e istituzioni del settore. La Lamborghini Revuelto, primo modello della gamma High Performance Electrified Vehicle, spinto da un potente motore V12 elettrificato, ha ricevuto numerosi premi. Negli Stati Uniti, la rivista Road & Track l’ha incoronata “

Performance Car of the Year 2025”

, elogiandone la tecnologia all’avanguardia e le prestazioni straordinarie. Anche Robb Report l’ha premiata come “

Best Superca

r”, mentre Esquire le ha conferito il titolo di “

Sports Car of the Year”.

Il portale Motor1.com ha invece assegnato alla Revuelto il "Cool Car Cup", riconoscendo il suo design avveniristico e il fascino senza tempo. In termini di estetica, il prestigioso "2024 Good Design Award" nella categoria Transportation, assegnato dal The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design, ha ribadito il carattere iconico della vettura. Anche in Asia, la Revuelto ha ottenuto importanti riconoscimenti: in India, durante i Motoring World Awards 2025, è stata eletta "Supercar of the Year". A Singapore, OneShift.com l'ha premiata come "Super Luxury Hybrid Coupé of 2024", mentre il magazine The Edge l'ha inserita nella prestigiosa selezione "The Year in Cars – 2024".