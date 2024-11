Microlino sceglie un nuovo partner commerciale

(Adnkronos) – Dopo la cessazione dell’accordo tra Microlino e Koelliker, prosegue il piano di espansione nazionale del network sales e after sales di Microlino in Italia, che punta ora a incrementare sempre di più la propria presenza sull’intero territorio nazionale per il 2025. Per l’occasione Microlino annuncia l’avvio della collaborazione con S.A.I. Car S.r.l (SAICAR) per la commercializzazione dei suoi prodotti nei prossimi anni.

Michelangelo Liguori, General Manager di Microlino per l’occasione dichiara “Siamo felici che SAICAR abbia abbracciato con entusiasmo la nostra volontà di espansione in Italia e in particolare nel territorio torinese, dove la nostra produzione contribuisce orgogliosamente al sistema economico. Iniziamo così una nuova fase di crescita sull’intero territorio nazionale con cui puntiamo a realizzare un network di partner motivati, competenti ed appassionati, grazie ai quali continueremo a far conoscere il prodotto e diventare sempre più rilevante il mercato italiano. È questa una delle sfide più importanti per il prossimo anno e per il quale siamo investendo risorse finanziarie e umane, insieme ai nostri concessionari partner, con l’unico obiettivo di dar vita a showroom con una forte brand identity per far vivere la migliore customer experience oggi disponibile alla scoperta di Microlino”.

Conclude Raffaele Latrino, titolare di Saicar: ”È un onore per me entrare a far parte della famiglia Microlino soprattutto perché si parla di un’auto prodotta totalmente in Italia e ancor di più a Torino, città in cui vivo e in cui lavoro. La versatilità di Microlino è unica, si adatta perfettamente all’uso cittadino grazie alle sue dimensioni ma non per questo nega la sua comodità e brillantezza quando la guidi e si presta benissimo ad un uso quotidiano. In un momento come questo in cui la transizione all’elettrico è argomento quotidiano per noi operatori del settore rappresentare Microlino come concessionario ufficiale per la città di Torino equivale al raggiungimento di un nuovo obiettivo in questo processo”.



Microlino è il quadriciclo elettrico, 100% Made in Italy, progettato per una pura mobilità urbana smart e sostenibile.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)