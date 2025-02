MV Agusta si separa da KTM

(Adnkronos) –

MV Agusta torna a correre da sola dopo solo pochi mesi dalla fusione da parte di KTM. La famiglia Sardarov con la società controllata Art of Mobility S.A. ha ripreso il pieno controllo di MV Agusta dopo che ne aveva già detenuto la proprietà tra il 2017 e l’inizio dello scorso anno.

MV Agusta non poteva permettersi di essere coinvolta in una situazione finanziaria come quella di PIERER Mobility AG, questa avrebbe potuto avere un impatto molto negativo sulle future operazioni del marchio di Schiranna.

Timur Sardarov – CEO di Art of Mobility S.A.: “Questo è un momento di grande orgoglio per tutti noi di MV Agusta. Riacquisire il pieno controllo dell’azienda significa che siamo oggi più forti e concentrati che mai nel perseguire l’eccellenza. Negli ultimi due anni, l’azienda ha rafforzato significativamente i suoi processi, sistemi e la propria squadra. Questi cambiamenti strutturali sono la base dei risultati straordinari ottenuti nel 2024 e continueranno a guidare il nostro successo negli anni a venire. Ho piena fiducia nel nostro team di leadership, la cui visione, unita alla dedizione e professionalità della nostra rinnovata rete di concessionari, porterà MV Agusta a nuove vette. Il mio impegno, e quello della mia famiglia, vuole essere una forza vitale per la nostra azienda, per il territorio e per tutti i nostri partner.”

Nel 2024 MV Agusta è cresciuta in termini di moto vendute toccando un + 116% e nel frattempo ha segnato anche il miglior anno di sempre per le vendite di ricambi. Per quanto riguarda la rete di vendita globale, MV Agusta detiene oggi ben 219 punti vendita attivi nel mondo, inclusi 41 centri di assistenza. Tutti i negozi continueranno regolarmente le loro attività e si prevede nel corso dell'anno una crescita importante fino a raggiungere i 270 concessionari. Dal punto di vista della produzione lo sviluppo della nuova generazione di moto sta procedendo secondo i piani ed è prevista l'arrivo di una gamma rinnovata, innovativa ed esclusiva, sempre fedele al celebre claim "Motorcycle Art".