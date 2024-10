(Adnkronos) –

KTM accede di prepotenza al mondo SUPER ADVENTURE con la sua nuova KTM 1390 SUPER ADVENTURE S EVO.

Si tratta di una due ruote con caratteristiche uniche come la ciclistica, la KTM 1390 SUPER ADVENTURE S EVO ha infatti rigidezze rivisitate per il telaio, in modo da migliorarne la dinamica di guida e la stabilità, le pedane ora sono invece più larghe rispetto alla precedente 1290. Il motore è stato portato da 1.301 a 1.350 cc ed è capace di generare ben 173 CV a 9.500 giri/min e 145 Nm a 8.000 giri/min. Il tutto è abbinato all’inedita tecnologia di cambiata automatica AMT (Automated Manual Transmission), che KTM introduce per la prima volta e in modo esclusivo sulla nuova KTM 1390 SUPER ADVENTURE S EVO.

Il sistema AMT consente a chi guida di scegliere tra una tradizionale cambiata manuale, agendo sul comando a pedale o sui tasti al manubrio, oppure una cambiata completamente automatizzata, che permette di gestire la spinta con il solo comando del gas. Questo molto utile soprattutto sulle sterrato estremo. Attraverso il nuovo display, il pilota potrà avere accesso a nuovi Riding Mode, alla connettività e all’ultima generazione di Adaptive Cruise Control (ACC), che in esclusiva per KTM aggiunge al suo arsenale le nuove funzionalità Brake Assistance, Collision Warning e Distance Warning.

La nuova KTM 1390 SUPER ADVENTURE S EVO 2025 sarà disponibile presso i Concessionari KTM a inizio del prossimo anno.

