OMODA 7 con schermo star-track scorrevole

(Adnkronos) – La nuova OMODA 7 è dotata dell’innovativo schermo star-track scorrevole.

Il display del sistema centrale d’infotainment diventa così scorrevole, agevolando la consultazione e l’interazione con il passeggero. Uno schermo da 15,6” che rende la nuova OMODA 7 ancora più coinvolgente e futuristica. È dotato del nuovo chip intelligente Snapdragon 8155 che consente, non solo di passare velocemente e senza scatti da una funzione all’altra, ma anche di offrire un’esperienza interattiva fluida, senza interruzione, quando da fermi si guarda un film. Lo schermo di controllo centrale è ad altissima definizione, il display da 2,5K, consente di visualizzare immagini chiare e nitide, anche in presenza di una forte luce esterna (sole, illuminazione interna accesa). Tante le soluzioni presenti all’interno di un SUV che vanta una tecnologia di primissimo livello e che porta al debutto tante novità in grado di rendere ogni viaggio meno stressante e più coinvolgente. A contribuire alla piacevole atmosfera interna ci pensano anche le luci ambientali a 256 colori. I passeggeri possono così affrontare, grazie anche ai sedili sportivi dotati di numerosi strati di imbottitura, piacevoli viaggi, avvolti da una sensazione di benessere tipica di modelli di segmento e fascia superiore.

OMODA & JAECOO presenterà in anteprima mondiale il nuovo SUV nel corso del 2025. Un modello che sicuramente susciterà l’interesse di chi è alla ricerca di un SUV polivalente, nuovo, tecnologico e con un “value for money”, un tempo punto di forza di diversi costruttori europei e che oggi invece, rappresenta l’asso nella manica di tanti brand emergenti cinesi. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)