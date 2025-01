Polestar Arctic Circle: massime prestazioni su neve e ghiaccio

(Adnkronos) –

Polestar svela la nuova serie Arctic Circle, un’esclusiva collezione di vetture ispirate al rally che evolve il concetto introdotto con la Polestar 2 Arctic Circle del 2022.

Oggi, il brand svedese amplia l’offerta con le inedite Polestar 3 e Polestar 4, modelli che incarnano la filosofia di performance e innovazione del marchio. La gamma debutterà ufficialmente il 1° febbraio 2025 in occasione della FAT Ice Race di Zell am See, in Austria, evento iconico dedicato alla velocità su superfici innevate e ghiacciate.

Michael Lohscheller, CEO di Polestar, commenta: “La serie Arctic Circle è la perfetta espressione del nostro DNA votato alle prestazioni. Affinata nelle condizioni estreme del Circolo Polare Artico, rappresenta la nostra profonda connessione con il motorsport e il design scandinavo. Alla FAT Ice Race dimostreremo che su ghiaccio e neve Polestar è ineguagliabile. Siamo entusiasti di presentare l’intera collezione in un evento che celebra la passione per la guida ad alte prestazioni.”



Frutto dell’esperienza maturata nei rally e sviluppata sotto la guida di Joakim Rydholm, responsabile della dinamica di guida Polestar, la collezione Arctic Circle esprime l’evoluzione della tecnologia sportiva del marchio. Affinata tra le temperature estreme del nord della Svezia, questa gamma combina soluzioni tecniche di altissimo livello con l’inconfondibile stile scandinavo.

Joakim Rydholm aggiunge: “Con la Polestar 2 Arctic Circle abbiamo realizzato qualcosa di unico. Espandere questa filosofia ai nostri nuovi SUV è stata una sfida emozionante. Abbiamo collaborato con partner leader nel settore per creare soluzioni ingegneristiche su misura, che esaltano il piacere di guida e le prestazioni in condizioni estreme.”



Progettate per affrontare condizioni climatiche impegnative, le vetture della serie Arctic Circle vantano un assetto rialzato, sospensioni Ohlins a tre vie regolabili, pneumatici chiodati Pirelli, cerchi OZ Racing Rally Legend (in anteprima mondiale), illuminazione Quad Evo di Stedi e sedili sportivi Recaro. Inoltre, ogni modello può essere personalizzato con accessori esclusivi come sci, portapacchi e attrezzature da recupero, frutto della collaborazione con brand partner di Polestar. Con questa collezione, Polestar ridefinisce il concetto di guida estrema, coniugando estetica, tecnologia e prestazioni per dominare neve e ghiaccio. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)