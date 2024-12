Presentata in anteprima mondiale la nuova Mercedes-AMG PureSpeed

(Adnkronos) – “La Mercedes-AMG PureSpeed è il modo più diretto per sperimentare prestazioni e divertimento al volante. Grazie al design radicalmente aperto della vettura, senza tetto né parabrezza, non c’è nulla a separare il guidatore e il passeggero dagli elementi esterni, consentendo loro di apprezzare pienamente il veicolo, la strada e il paesaggio con i cinque sensi. Il design sorprendente reinterpreta elementi delle leggendarie auto da corsa e crea una silhouette affascinante e senza tempo. In questo modo, la PureSpeed riunisce i tradizionali punti di forza di AMG: veicoli altamente emozionali e ad altissime prestazioni che ispirano – a colpo d’occhio e al volante” così ha esordito Michael Schiebe, Amministratore Delegato di Mercedes-AMG GmbH e Responsabile delle Business Unit Mercedes-Benz Classe G e Mercedes-Maybach in occasione dell’anteprima mondiale della nuova Mercedes-AMG PureSpeed.

La Mercedes-AMG PureSpeed è un mix perfetto tra perfezione, design, auto da corsa e utilizzo di materiali innovativi. Per renderla ancora più esclusiva è prodotta in appena 250 esemplari. Se parliamo di motorizzazione sotto il lungo cofano nasconde un potente motore AMG da 4.0 litri V8 biturbo capace di erogare ben 430 kW (585 CV) di potenza massima e 800 Nm di coppia massima. Le prestazioni sono notevoli, la supercar passa da zero a 100 km/h in 3,6 secondi, con una velocità massima di 315 km/h. Il cambio è un AMG SPEEDSHIFT MCT 9G e assicura un’esperienza di cambiata emozionante con tempi di cambiata estremamente ridotti mentre la trazione è integrale completamente variabile grazie all’ AMG Performance 4MATIC+.

Come ultima sofisticata tecnologia presente la Mercedes-AMG PureSpeed è dotata di uno sterzo attivo dell’asse posteriore. A seconda della velocità, le ruote posteriori girano in direzione opposta (sotto i 100 km/h) o nella stessa direzione (sopra i 100 km/h) delle ruote anteriori. Questo assicura massima maneggevolezza e assoluta stabilità anche nei percorsi più impegnativi. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)