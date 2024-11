Presentato il re-imagined del brand jaguar﻿

(Adnkronos) – Una nuova era del brand Jaguar è iniziata, la trasformazione di Jaguar riprende l’etica ”

Copy Nothing

” di unicità e originalità del fondatore Sir William Lyons.

La nuovissima brand identity debutta oggi incarnando i simboli chiave del suo cambiamento: un’immagine immediatamente riconoscibile del brand Jaguar, l’utilizzo esuberante del colore soprattutto quando si parla di arte e il rinnovato “leaper” Jaguar che rappresenta l’eccellenza e il segno distintivo del brand inglese.

“Jaguar affonda le sue radici nell’originalità. Sir William Lyons, il nostro fondatore, riteneva che “Una Jaguar deve essere una copia di nulla”.



La nostra attuale visione di Jaguar prende forma da questa filosofia. Jaguar è un brand rinnovato che è stato costruito intorno al concetto di Exuberant Modernism. È geniale, audace e artisticamente valido in ogni suo aspetto. È unico e impavido, fearless.



Quella attuale è una re-immaginazione che recupera l’essenza di Jaguar, riportando il brand ai valori che l’hanno reso così tanto amato, rendendolo al contempo attuale per un pubblico contemporaneo. Stiamo creando il nuovo brand per il futuro, ripristinando il suo status di marchio che arricchisce la vita dei nostri clienti e della comunità Jaguar” queste le parole di Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer di Jaguar che descrivono al meglio il nuovo re-imagined del marchio. La prossima tappa della trasformazione di Jaguar sarà svelata alla Miami Art Week il prossimo 2 dicembre con il debutto della Design Vision Concept. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)