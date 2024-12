Range Rover Electric, il SUV elettrico affronta prove estreme

(Adnkronos) – La nuova Range Rover Electric è in dirittura di arrivo. Diversi i test completati negli Emirati Arabi Uniti, banco di prova estremo per via dei suoi immensi deserti. In questa occasione, le prestazioni dei veicoli, soprattutto di quelli con alimentazione esclusivamente elettrica, vengono sottoposte a test estremi al fine di garantirne l’affidabilità. Motore, sistema di propulsione, batteria, componenti che devono funzionare in modo perfetto senza intaccare affidabilità, longevità e autonomia reale. Il sistema di gestione termica della nuova Range Rover Electric è stato sottoposto a temperature esterne di 50° C con umidità fino al 90%. Un’efficienza impressionante, ogni sfida nel deserto arabo è stata affrontata con successo dal nuovo SUV inglese elettrico. Sfidando ogni limite, il suo motore elettrico ha superato tutte le più severe e prolungate prove nel deserto.

Thomas Muller, Executive Director and Product Engineering, ha dichiarato: “Un clima caldo è uno dei più impegnativi per qualsiasi veicolo elettrico a batteria, a causa della necessità di raffreddare l’abitacolo e ottimizzare, allo stesso tempo, le prestazioni della batteria stessa. I nostri test hanno dimostrato che in questo clima, guidando ripetutamente l’equivalente di 100 metri in salita su sabbia fine, Range Rover Electric eguaglia le prestazioni dei suoi equivalenti ICE, in alcuni casi anche superandoli, grazie all’introduzione di queste nuove funzionalità”.

Una perfetta distribuzione dei pesi e un avanzato sistema di sospensioni, questo il mix perfetto che garantisce il perfetto controllo del veicolo anche in situazioni estreme. La coppia istantanea delle unità elettriche garantisce una accelerazione rapida. il nuovo sistema Intelligent Toque Management di Range Rover Electric in caso di slittamento delle ruote, trasferisce coppia e potenza a ogni singola ruota con un tempo che varia da circa 100 millisecondi a un minimo di 1 millisecondo. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)