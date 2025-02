Renault presenta Solarbay: rivoluzionario tetto panoramico

(Adnkronos) –

Renault introduce una novità assoluta nel settore automobilistico: Solarbay, il tetto panoramico opacizzante basato sulla tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal). Sviluppato in collaborazione con Saint-Gobain Sekurit, questo innovativo sistema sfrutta un campo elettrico per modulare la trasparenza del vetro, adattandosi alle esigenze di conducente e passeggeri. Questa tecnologia, finora riservata ai marchi premium, debutta per la prima volta a livello mondiale su un modello di un costruttore generalista, confermando Renault come pioniere nell’innovazione accessibile. Con Solarbay, puoi decidere quanta luce far entrare nell’abitacolo con un semplice tocco o tramite comando vocale con Google Assistant. Il tetto può assumere quattro configurazioni: 1. completamente trasparente, per una visibilità totale. 2. completamente opaco, per protezione totale dai raggi solari. 3. opaco nella parte posteriore e trasparente all’anteriore, per il comfort dei passeggeri posteriori. 4. opaco all’anteriore e trasparente al posteriore, per ridurre il riverbero sul parabrezza. Il passaggio tra le modalità avviene in soli cinque secondi, con un elegante effetto progressivo che rende il tetto un vero spettacolo visivo.

Comfort termico e sostenibilità: i vantaggi di Solarbay Oltre a regolare la luce, il vetro multistrato di Solarbay migliora il comfort termico in ogni stagione. Grazie a uno speciale strato riflettente, il sistema: • blocca il calore eccessivo in estate, riducendo il surriscaldamento. • minimizza la dispersione di calore in inverno, mantenendo l’abitacolo più caldo. • filtra i raggi infrarossi, garantendo un clima piacevole senza bisogno di tendine oscuranti.

Solarbay si opacizza automaticamente quando il motore viene spento, proteggendo l'abitacolo dal sole quando l'auto è parcheggiata.