Renault Rafale, tra stile e sportività

(Adnkronos) – La Renault Rafale rappresenta la nuova ammiraglia della Casa francese. Nasce sulla piattaforma CMF-CD, la nuova Renault Rafale ha dimensioni importanti. Lunga 4,70 metri, larga 1,86, metri, alta 1,75 metri, ha un bagagliaio capace di ospitare fino da 530 litri, che possono diventare 1600 litri, con i sedili reclinati.

Rafale è una parola importante per Renault, poiché riporta alla mente le origini del Marchio. Con il suo Caudron, il Costruttore francese raggiunse una velocità record di 445 km/h nel 1934. La Rafale è la prima vettura pensata e progettata secondo il nuovo linguaggio stilistico che è stato introdotto da Gilles Vidal, Head of Design Renault.

Un design accattivante che si caratterizza per il lungo cofano motore. Caratteristica è anche la griglia anteriore, nuovo il logo del Marchio. La propulsione è affidata ad un tre cilindri turbo benzina da 1.2 litri che sviluppa 131 CV, abbinato a un motore elettrico da 68 CV, per una potenza combinata di 200 CV. Il motore termico oltre ad inviare potenza alle ruote, aziona un motogeneratore per ricaricare la batteria da 2 kWh posizionata sotto i sedili anteriori. La Rafale è proposta in due versioni, Techno ed Esprit Alpine.

Cinque le colorazioni carrozzeria, due quelle nuove: White Pearl satinato e Alpine Blue.