Suzuki GSX-8S Team Suzuki Edition, la super naked

(Adnkronos) – La nuova Suzuki GSX-8S Team Suzuki Edition è una naked sportiva. Un look più aggressivo per una moto che ha la sportività nel suo DNA. Spinta da un motore bicilindrico parallelo da 776 cm3, la nuova Suzuki GSX-8S Team Suzuki Edition è dotata di un cambio a sei rapporti con frizione assistita antisaltellamento. Per i possessori della patente A2 è disponibile anche una versione depotenziata. Tre mappe motore selezionabili tramite il Suzuki Drive Mode Selector (Active, Basic e Comfort). Offrono tutte la piena potenza, cambia unicamente la curva di erogazione, la modalità Comfort è indicata quando si guida sul bagnato, la Active per una guida più sportiva. Previsto anche il cambio Quick-Shift bidirezionale. Ha un interasse di 1,465 metri, una forcella anteriore KYB da 43 mm, un mono regolabile nel precarico e un forcellone in alluminio. La Suzuki GSX-8S Team Suzuki Edition monta pneumatici Dunlop RoadSport 2 (120/70 – 180/55) da 17 pollici. L’impianto frenante prevede un doppio disco anteriore da 310 mm con pinze ad attacco radiale da 310 mm. Al retro è presente un singolo disco da 240 mm. La naked di Hamamatsu sarà disponibile presso le concessionarie Suzuki che aderiscono all’iniziativa. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)