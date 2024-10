Triumph Motorcycles presenta la sua prima moto da cross

(Adnkronos) –

Triumph TF 450 RC è la prima moto da cross prodotta da Triumph Motorcycles.

Progettata in collaborazione con il Campione di motocross, Ricky Carmichael, la Triumph TF 450 RC è stata sviluppata dai migliori ingegneri del Marchio inglese e da affermati campioni di motocross. Un rapporto peso/potenza da record, il migliore della categoria, il motore della TF 450 RC è estremamente compatto ed è stato progettato per essere un riferimento per quanto concerne l’affidabilità. A tale scopo, nella progettazione di questo nuovo propulsore, si è tenuto conto della resistenza di ogni suo singolo componente. Il pistone è della Konig ed è in alluminio forgiato, le valvole della DelWest sono in titanio.

Due soluzioni queste, che garantiscono una resistenza superiore alle alte velocità, riducendo al tempo stesso le masse in movimento.

Il cambio è un 5 rapporti con quickshifter di serie, che consente di passare dalla seconda alla quinta marcia senza utilizzare la frizione.

I bilancieri motore sono rivestiti in DLC al fine di ridurre gli attriti, i condotti di aspirazione sono lavorati con macchine a controllo numerico. Tre le mappe motore selezionabili dal pilota, una mappa è personalizzata direttamente da Ricky Carmichael. Telaio in alluminio, impianto di scarico leggero in acciaio inox. Tra gli accessori figura uno scarico Akrapovic con mappa motore dedicata.

Le sospensioni sono della KYB. Il mono ammortizzatore posteriore è regolabile in compressione, estensione e precarico.

Anche l’impianto frenante è da riferimento, pompe e pinze sono della Brembo.

I cerchi D.I.D. DirtStar sono resistenti agli urti, gli pneumatici sono delle Dunlop Geomax MX34.

