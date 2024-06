Volkswagen, un nuovo accordo con Rivian

(Adnkronos) – Il Gruppo Volkswagen ha siglato un nuovo accordo con Rivian.

Obiettivo, investire nelle nuove tecnologie, il Gruppo Volkswagen investirà entro il 2026, fino a 5 miliardi di dollari. Di comune accordo con Rivian, il colosso automobilistico tedesco ha creato una joint venture che si occuperà di sviluppare nuove tecnologie nell’ambito della mobilità sostenibile ed elettrica. Un passo importante sarà comunque fatto entro la fine di quest’anno, Volkswagen investirà un miliardo di dollari nella nuova joint venture. Le nuove tecnologie sono sempre più presenti sulle auto di nuova generazione, la nuova joint venture si occuperà di sviluppare il cosiddetto SVD (acronimo di Software Defined Vehicle).

Democratizzare le tecnologie, un obiettivo che può essere raggiunto solo abbattendo i costi, così il Gruppo Volkswagen e Rivian hanno scelto la strada più facile e meno dispendiosa, unire le forze. Il Marchio automobilistico tedesco, nel corso dei prossimi anni utilizzerà la piattaforma elettrica e il software della Rivian per lo sviluppo dei suoi nuovi modelli a zero emissioni. Queste le parole di Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen: “I nostri clienti beneficiano della partnership con Rivian per creare un’architettura tecnologica all’avanguardia. Attraverso la nostra collaborazione, porteremo le migliori soluzioni sui nostri veicoli più velocemente e a costi inferiori. Agiamo anche nel migliore interesse dei nostri marchi. La partnership si adatta perfettamente alla nostra strategia software esistente, ai nostri prodotti e alle nostre partnership. Stiamo rafforzando il nostro profilo tecnologico e la nostra competitività”.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)